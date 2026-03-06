Cayó una banda que robaba autos en la región y los vendía a través de las redes sociales

Una banda dedicada a la sustracción de vehículos, su adulteración y posterior comercialización fue desbaratada en la localidad morenense de Cuartel V, donde fue detenido el presunto líder de la organización y otros cuatro integrantes.

Según informaron fuentes policiales, el operativo fue llevado a cabo por personal del Departamento Casos Especiales de la policía bonaerense tras una investigación que permitió determinar la existencia de una organización criminal que robaba rodados, los adulteraba y luego los ofrecía a la venta a través de redes sociales.

Los imputados pactaban puntos de encuentro en Moreno y zonas aledañas. La pesquisa estableció que el grupo era liderado por un hombre de 47 años, identificado como Juan Carlos Chavero, alias “NN Chave”, quien fue aprehendido durante un procedimiento coordinado con la fiscalía interviniente.

Como parte de las tareas investigativas, los efectivos concretaron una “compra controlada” de varios vehículos, con aval judicial, y montaron un operativo de vigilancia en la intersección de Ruta 24 y avenida Derqui, en las inmediaciones de la rotonda, de la localidad de Cuartel V.

En ese contexto, los policías observaron el arribo de los rodados que iban a ser comercializados y procedieron a interceptarlos, identificando a Chavero junto a otros cuatro sospechosos, quienes quedaron detenidos.

Durante el procedimiento se secuestró una camioneta Toyota SW4 con pedido de secuestro activo por hurto a requerimiento de la Policía de la Ciudad, un Suzuki Fun con pedido por robo automotor solicitado por la UFIJ 7 de Moreno y un Volkswagen Suran con pedido por robo automotor requerido por la UFIJ 1 de Morón.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, quien avaló las detenciones y las actuaciones realizadas por el personal policial.