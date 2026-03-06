General Rodríguez: Detuvieron a un joven tras un robo bajo la modalidad «motochorro»

En un operativo realizado este domingo, la Policía provincial logró la captura de un delincuente de 22 años que, minutos antes, había asaltado a una mujer en el barrio Parque La Argentina. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Belisario Roldán y San Roque, donde el sujeto, junto a un cómplice, le sustrajo el teléfono celular a la víctima.

Tras una rápida respuesta policial, los efectivos interceptaron a uno de los sospechosos en Corrientes y Davila, a unas cinco cuadras de donde se produjo el robo. Los delincuentes se desplazaban en una motocicleta marca Rouser, la cual fue incautada en el lugar. Al verificar los datos del vehículo, se constató que tenía un pedido de secuestro activo desde enero, tras haber sido robada en esa misma zona.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª, quedando a disposición de la UFI Nº 9 de General Rodríguez bajo las carátulas de “robo agravado y encubrimiento”.

Desde el Municipio destacaron que se continúa fortaleciendo el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad para prevenir el delito y brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de la ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez