El intendente Mauro García recibió a Morena Branchini, joven promesa del patín artístico local

El Intendente Municipal, Mauro García, encabezó un encuentro con la pequeña deportista Morena Branchini, quien a sus 9 años ya se proyecta como una de las grandes promesas del patín artístico en General Rodríguez. Durante la visita, el Jefe Comunal pudo conocer de cerca el recorrido de la patinadora y los logros obtenidos gracias a su compromiso con la disciplina.



La carrera de Morena comenzó a muy temprana edad, iniciándose en este deporte a los 4 años. Desde entonces, el esfuerzo constante y la dedicación la llevaron a participar en diversas competencias de alto nivel, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Su evolución deportiva alcanzó un punto máximo en 2025, año en el que se consagró campeona nacional, posicionando el nombre de nuestra ciudad en lo más alto del podio.



En el marco de la reunión, Mauro García expresó su reconocimiento por la labor realizada y le manifestó todo su acompañamiento para las próximas etapas de su carrera profesional. El objetivo del encuentro fue reafirmar el apoyo del municipio para que Morena pueda seguir desarrollando su pasión y representando a la comunidad en cada nuevo desafío que se le presente en el futuro.