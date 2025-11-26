Celebraron el 84° aniversario del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer conmemoró su 84° aniversario desde su inauguración, el 22 de noviembre de 1941, cuando abrió sus puertas como «Sanatorio-Colonia Buenos Aires» para el tratamiento de pacientes con lepra.

Con el paso del tiempo, la institución se transformó en un hospital público polivalente, capaz de brindar atención de mediana y alta complejidad.

Hoy, además de mantener su rol como centro nacional de referencia en lepra, el hospital se destaca en áreas clave como Cuidados Paliativos, Rehabilitación y Dermatología, consolidándose como un referente en salud integral a nivel nacional.

Info Hospital Sommer