Jornada de concientización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos de General Rodríguez llevó adelante una jornada de visibilización y sensibilización.

Durante la actividad se desarrolló el “semáforo de la violencia”, en el que vecinas y vecinos identificaron distintas situaciones y señales de alerta.

Además, se entregaron llaveros elaborados por integrantes de la oficina, como símbolo del compromiso colectivo con la erradicación de las violencias.

En el país, la violencia por razones de género sigue siendo una problemática urgente: en lo que va del año se registraron 228 víctimas de femicidio, lo que refuerza la importancia de continuar trabajando en políticas de prevención, acompañamiento y cuidado.

La concejala Silvia Figueiras estuvo presente, acompañando las distintas actividades vinculadas a esta temática.

El municipio reafirma su compromiso con la construcción de una comunidad libre de violencias, promoviendo espacios de reflexión, prevención y acompañamiento para todas y todos.

Info Municipalidad de General Rodríguez