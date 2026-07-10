Centros Juveniles: Más de 19.000 chicos y chicas participan de la red provincial

En el marco de las políticas públicas que impulsa el gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinadas a los jóvenes, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, realizó recorridas por centros juveniles de La Matanza, Lomas de Zamora y Tres de Febrero. Estos espacios conforman una red integrada por 455 sedes distribuidas en 69 municipios, donde más de 19 mil jóvenes participan de propuestas educativas, culturales, deportivas y laborales.

En ese contexto, el director de Políticas Solidarias, Agustín Chenna visitó el Centro Comunitario Ramón Carrillo, en La Matanza, donde compartió un encuentro con los participantes del espacio al que asisten más de 100 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años de la localidad de González Catán y barrios cercanos. Forma parte de los 51 dispositivos que actualmente tiene la Provincia en el distrito.

El Centro trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad social y tiene como objetivo fortalecer sus trayectorias educativas, sociales y comunitarias. Entre sus principales actividades cuenta con apoyo escolar, talleres de radio y streaming, cocina, música, deporte, arte, salud, debates, actividades recreativas, culturales y de participación ciudadana. También brinda desayuno, almuerzo y merienda, articula acciones con escuelas, centros de salud y organismos de protección de derechos.

Durante la recorrida por La Matanza, Chenna también visitó el espacio Pablo Picasso de Isidro Casanova, donde medio centenar de jóvenes participan de talleres de graffiti y barbería artística. En tanto que en Lomas de Zamora, el equipo provincial se hizo presente en el Observatorio Laudato Si (Scholas Occurrentes) de Villa Fiorito, que contiene a 40 jóvenes del lugar ofreciendo un programa deportivo, artístico y de trabajo ambiental. En este municipio, el Estado bonaerense sostiene el funcionamiento de 15 Centros Juveniles.

Las recorridas además incluyeron el Club Deportivo y Cultural San Francisco de Asís, en Tres de Febrero, uno de los cinco centros activos en el distrito, donde chicos y chicas participan de actividades deportivas, culturales y de acompañamiento social.

A través de estas acciones, se busca fortalecer sus proyectos de vida y los vínculos con la comunidad.

El programa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de la Provincia para fortalecer la organización comunitaria y ampliar las oportunidades de las juventudes bonaerenses en un contexto social complejo.

Los Centros Juveniles, impulsados por la Subsecretaría de Políticas Sociales a través de la Dirección Provincial de Juventudes, tienen como fin promover la inclusión social, garantizar derechos y generar espacios de encuentro y formación para las y los jóvenes de todo el territorio.

Con presencia en 69 municipios, la iniciativa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad alcanza a 455 espacios articulados con municipios, asociaciones civiles y fundaciones y organizaciones vinculadas a la iglesia, con una inversión mensual del gobierno provincial que supera los $850 millones.

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