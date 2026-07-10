Salud

Especialistas advierten sobre el aumento de los problemas de salud mental en Argentina

Posted on by rodrigos
09
Jul

Especialistas en salud mental advirtieron sobre el crecimiento de problemáticas como la ansiedad, la depresión, las alteraciones del sueño y el agotamiento emocional en la población argentina, un escenario que se profundizó tras la pandemia y continúa representando un importante desafío para el sistema de salud.

De acuerdo con datos difundidos por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alrededor del 35% de la población atraviesa algún problema vinculado a la salud mental. En ese contexto, profesionales de distintas disciplinas coincidieron en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, el acceso a la atención y el acompañamiento comunitario.

Los especialistas señalaron que, luego de la pandemia, aumentó significativamente la demanda de atención psicológica, especialmente por cuadros de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y dificultades vinculadas a la salud mental de adolescentes, uno de los grupos más afectados por la interrupción de los espacios de socialización.

Asimismo, destacaron que los factores sociales, económicos y culturales influyen de manera directa en el bienestar emocional de las personas y remarcaron la importancia de reducir los prejuicios en torno a estas problemáticas para favorecer la consulta temprana y el acceso a tratamientos adecuados.

En ese sentido, remarcaron que la salud mental debe abordarse como parte integral de la salud y que tanto la ansiedad como la depresión son condiciones que pueden tratarse con acompañamiento profesional.

Como parte de las estrategias preventivas, recomendaron fortalecer los vínculos sociales mediante actividades comunitarias, deportivas y recreativas, además de promover espacios de escucha y contención que permitan evitar el aislamiento y favorecer el bienestar emocional.

Finalmente, coincidieron en que hablar sobre salud mental y reconocer el propio malestar constituye un paso fundamental para acceder a la ayuda necesaria y construir redes de apoyo que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

ANUNM