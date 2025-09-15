Chocó un patrullero en persecución: Dos Policías graves

Minutos antes de las 5 de la mañana de este lunes 15 de septiembre, un móvil del Comando de Patrullas chocó de frente contra el lateral derecho de un colectivo de Transportes La Perlita. Los dos oficiales fueron trasladados al hospital de Moreno y están graves. Iban en persecución de una moto en fuga, según revelaron las fuentes consultadas.

El siniestro se produjo en las cinco esquinas conformadas por 9 de Julio, Teniente Ibáñez y Zeballos, en las inmediaciones del Cuartel Central de Bomberos de Moreno. El patrullero quedó con destrucción total. Los sospechosos huyeron.