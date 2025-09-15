Sociedad

¿Cómo sigue la salud de Thiago Medina, ex Gran Hermano? El último parte de salud difundido

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto a las 19.50 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí fue intervenido quirúrgicamente y le extrajeron el bazo. Además tiene costillas fracturadas y afectados pulmones, riñones e hígado. Sigue en Terapia Intensiva, con respiración asistida.

El parte médico oficial de esta mañana reza lo siguiente:

“Hospital Mariano y Luciano de la Vega – Ministerio de Salud PBA

El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica.

Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales.”

El próximo parte será difundido a las 18 horas, aproximadamente