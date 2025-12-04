Choferes de la empresa Atlántida también amenazan con un paro por falta de pago del sueldo

Los trabajadores de la empresa “Atlántida”, que prestan servicio en la línea 57, también evalúan la realización de un paro en las próximas horas ante la falta de pago de la totalidad del sueldo. Fuentes vinculada a los empleados señalaron que se podría adelantar para esta misma tarde, si es que no impacta el depósito en las cuentas bancarias de los choferes.

Sigue el mismo derrotero que los conductores de Transportes La Perlita, quienes anunciaron que esta medianoche de jueves 4 de noviembre realizarían una medida de fuerza por el abono de la parcialidad de los haberes.