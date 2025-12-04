Barrio Mayor del Pino: Desarticularon un “kiosco” de ventas de drogas y secuestraron cocaína y marihuana

La policía desarticuló un kiosco de ventas de drogas en el barrio Mayor del Pino de la localidad morenense de Cuartel V. Fue en el marco de una investigación que comenzó a mediados de septiembre pasado. Detuvieron a un sujeto, demoraron a otros ocho y secuestraron cocaína y marihuana.

Personal de la Delegación Moreno de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense se encontraba realizando tareas de inteligencia en Cuartel V, cuando al llegar a la calle Descartes entre Matienzo y Pinazo, del barrio Mayor del Pino y a escasos 200 metros de los límites de la base aérea “Mariano Moreno” de la Fuerza Aérea Argentina, observaron el típico movimiento de ventas de drogas. Recabaron más información y regresaron a la dependencia para armar un expediente. Era el 19 de septiembre pasado.

La denuncia recayó en la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, que conduce el Dr. Ezequiel Freydier. La instrucción comenzó con la testimonial al personal policial, tarea que tuvo a cargo la Dra. Sofía Giaccaglia, a cargo de la secretaría de la fiscalía. Se fueron sumando datos, incluidos videos y fotos. Hasta que interceptaron a un comprador. Le secuestraron unos gramos de cocaína. Incorporaron la declaración del asustado consumidor. Estaba todo listo para solicitar la orden de allanamiento.

La autorización la brindó la Dra. Adriana Julián, titular del Juzgado de Garantías Nº 1. El operativo estaba tomando forma. La redada se realizó durante la tarde de este miércoles 3 de diciembre. Una docena de efectivos la ejecutó.

Como resultado del allanamiento, los oficiales detuvieron a un sujeto, identificado como Carlos Ramón Benítez de 29 años. Era el vendedor. Mientras estaban en pleno operativo, arribaban compradores. Demoraron a ocho.

“Hola, buenas tardes” decía el recién llegado. “Pasá por acá” le respondían, amablemente y con una gran sonrisa. La siguiente secuencia los encontraba sentados en el piso, la espalda contra la pared y las muñecas esposadas. No era el plan que tenían para pasar una calurosa tarde.

Los uniformados secuestraron casi 80 gramos de cocaína, distribuidos en 240 envoltorios y 350 gramos de marihuana, también fraccionada para la venta. Hallaron 140 mil pesos en efectivo. No incautaron armas.

Este jueves todos los apresados fueron llevados a la sede judicial. Los ocho compradores recuperaron la libertad. Por el lado de Benítez, de nacionalidad paraguaya y asistido por defensor oficial, se negó a declarar. Quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 4º de Moreno (Cuartel V).