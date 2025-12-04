Trenes Argentinos recupera las instalaciones de la Estación Once tras un fallo de la justicia

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico, ordenó efectivizar el lanzamiento -desalojo- de la empresa Nueva Estación Once S.A. de la estación terminal Once, de la línea Sarmiento.

La medida se está llevando a cabo en las primeras horas de este miércoles, 3 de diciembre, y durante la misma se recuperan, en favor de Trenes Argentinos Operaciones S.A., los espacios donde se encuentran ubicados los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña.

Una vez culminada la ejecución de la medida, la empresa ferroviaria recuperará: las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre; los baños del hall y la sala de medidores próxima; la zona de carga y descarga; las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza; y los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.

*Prórroga de contrato, sin efecto*

Meses atrás, las autoridades de Trenes Argentinos Operaciones notificaron la finalización del contrato de concesión a la firma Nueva Estación Once S.A., la cual había sido otorgada, originalmente, en 2005 y por un lapso de 20 años, improrrogable.

En el año 2015, mediante una adenda otorgada de forma irregular, se extendió el contrato hasta 2033, estableciendo cánones fijos irrisorios para la concesión que van desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido. La zona de concesión, en manos de Nueva Estación Once S.A., incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados que serán licitados nuevamente a valores razonables. La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia.

En este contexto, Trenes Argentinos, a través de su área Comercial, logró ordenar, en este período, más de 1.000 activos ferroviarios, reduciendo drásticamente contratos vencidos, recuperando inmuebles intrusados y fortaleciendo los mecanismos de control existentes. Gracias a ello, los ingresos anuales en concepto de cánones crecerán de 914 millones de pesos, al comienzo de esta gestión, a más de 6.000 millones durante 2025. Para el año venidero se estima que esta cifra ascienda a los 9.000 millones de pesos.

Trenes Argentinos