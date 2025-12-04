No hay paro de colectivos: Pagaron la totalidad del sueldo a los choferes de La Perlita y de La Atlántida

Fuentes gremiales confirmaron hace instantes que se abonó el 50% restante de los haberes de los conductores de las empresas La Perlita y La Atlántida. Esta mañana había trascendido la intención de paralizar los servicios desde las cero horas de este viernes 5 de diciembre por la falta del pago total de los sueldos. Finalmente esta tarde se realizó el depósito, revelaron voceros de los trabajadores enrolados en UTA (Unión Tranviarios Automotor). Por lo pronto los recorridos se prestarían con la normalidad habitual.