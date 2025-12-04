Un joven paciente descubre que tiene un tipo de sangre poco frecuente y decide convertirse en donante

Lautaro, un adolescente de 17 años, llegó al área de Hemato-Onco Infantil acompañado por su familia para la atención de su hermana, quien requería transfusiones. En ese contexto conoció el Banco de Sangre del Hospital Posadas.Durante su evaluación, el Servicio de Hemoterapia realizó estudios que permitieron identificar que poseía un tipo de sangre muy poco común. Al recibir la noticia, el joven se mostró sorprendido y comprendió que, ante una situación grave, su condición podía representar una dificultad, ya que solo podría recibir sangre de donantes con las mismas características.

A partir de este hallazgo, Lautaro decidió convertirse en donante voluntario. Su elección tuvo como objetivo principal brindar la posibilidad de que otras personas con su mismo tipo de sangre dispongan de una unidad compatible, especialmente en situaciones de emergencia.El Hospital Posadas es uno de los pocos centros del país con capacidad para detectar y estudiar tipos de sangre poco frecuentes. Cualquier persona puede conocer su condición sanguínea donando y permitiendo el análisis correspondiente.El establecimiento invita a la comunidad a sumarse a la donación voluntaria y habitual de sangre, una acción solidaria que puede salvar vidas.

