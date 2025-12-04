Liberaron a un carpincho en el Lago San Francisco

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Moreno, encabezada por Daiana Anadón, llevó adelante la liberación de un nuevo carpincho en el Lago San Francisco, en el marco de las acciones de conservación que impulsa el Municipio.

El procedimiento se realizó en articulación con el área de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, luego de que el ejemplar fuera encontrado en la zona de Palomar y derivado para su resguardo y posterior retorno a un entorno adecuado.

La iniciativa forma parte del trabajo regional que se desarrolla junto a otros municipios, aprovechando que el Lago San Francisco constituye un hábitat idóneo para la fauna silvestre de estas características.

Info Ambiente Moreno