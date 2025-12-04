Primera jornada Inter Residencias del Corredor Perinatológico en Moreno

El martes 2 de diciembre se llevó adelante la Primera Jornada Inter Residencias Hospitalarias del Corredor Perinatológico del Partido de Moreno, en la Maternidad Estela de Carlotto. Participaron residentes de Tocoginecología, Obstetricia y Enfermería Neonatal de los hospitales Mariano y Luciano de la Vega y Estela de Carlotto, con el acompañamiento de la Región Sanitaria VII.

La actividad tuvo como objetivo promover el intercambio de experiencias, saberes y prácticas, fortalecer el trabajo interdisciplinario y consolidar el corredor perinatológico para optimizar la calidad de la atención materno-neonatal.Durante la jornada se revisaron indicadores epidemiológicos y perinatológicos del distrito, y se generaron espacios de discusión clínica, análisis de casos y diseño de estrategias para circuitos de trabajo más integrados y seguros.

La experiencia permitió poner en diálogo perspectivas y desafíos de la práctica cotidiana, reafirmando la importancia de articular entre servicios y niveles de atención para garantizar una atención centrada en personas gestantes, puérperas y recién nacidas.

Acompañaron autoridades del Sistema de Salud del Municipio, del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la Maternidad Estela de Carlotto y de la Región Sanitaria VII, quienes destacaron la iniciativa y alentaron la continuidad de estos espacios formativos.

Info Maternidad Estela de Carlotto