Cierre de año de la Escuela Técnico Laboral

_Se realizará este viernes 5 de diciembre, de 17 a 20 horas y habrá talleres, feria de estudiantes y actividades gratuitas abiertas a toda la comunidad_

El Municipio de Moreno realizará el cierre anual de la Escuela Técnico Laboral, el viernes 5 de diciembre, de 17 a 20 horas, en Merlo 2091, Moreno Centro, en una jornada que contará con clases abiertas, feria de estudiantes y actividades gratuitas. Durante la jornada las y los asistentes podrán recorrer y participar de diversos talleres entre los rubros textil, estética, fotografía, gastronomía, bioconstrucción y mundo del trabajo que reflejan las enseñanzas formativas desarrolladas a lo largo del año.

Las actividades y talleres que destacan son la confección y estampado de tote bags y caminos para mesa navideña, clases abiertas de automaquillaje, exposición de producciones fotográficas, elaboración de pan dulce, armado de CV y demostraciones de pinturas y acabados naturales.

El evento busca visibilizar los espacios de formación laboral para fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad y consolidar encuentros de participación y desarrollo para las y los morenenses.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno