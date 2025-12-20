Cierre de año en el Centro de Formación Profesional N° 401

El intendente Mauro García y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, participaron del acto de cierre de año del Centro de Formación Profesional N° 401, en el que se celebró a las y los egresados que culminaron su trayectoria formativa.

La jornada marcó el cierre de un año de trabajo, esfuerzo y aprendizaje, y dio inicio a nuevos proyectos personales y profesionales para quienes finalizaron su formación.

En ese marco, se destacó la importancia de la educación y la capacitación como herramientas fundamentales para ampliar oportunidades y fortalecer el desarrollo de la comunidad.

