Salud insta a vacunarse contra la gripe ante el brote registrado en Europa

Ante el brote de influenza A (H3N2) en el Hemisferio Norte y la detección reciente de casos en países de América Latina, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires recuerda la importancia de que las personas que integran los grupos priorizados se apliquen la vacuna antigripal, en caso de no haberla recibido durante 2025.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios e internaciones.

Situaciones similares comenzaron a observarse en otras regiones del mundo y, en los últimos días, se confirmaron casos en Perú y Chile. En Argentina, si bien el virus de la influenza circula durante todo el año —incluido el subtipo A—, hasta el momento no se detectaron casos del subclado K ni un incremento inusual de infecciones.

En este contexto, se recomienda reforzar las medidas de prevención y avanzar con la vacunación antigripal para estar preparados ante un posible adelanto de la temporada de gripe. Deben vacunarse, si aún no lo hicieron en 2025, las personas que integran los siguientes grupos:

• Embarazadas y puérperas

• Niños y niñas de 6 a 24 meses

• Personas de 65 años y más

• Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo

• Personal de salud

La vacuna antigripal es gratuita para los grupos priorizados y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la Provincia de Buenos Aires. Para conocer el vacunatorio más cercano al domicilio, se recomienda consultar los canales oficiales del Ministerio de Salud bonaerense.

gba.gob.ar