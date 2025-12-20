La intendenta Mariel Fernández encabezó la reinauguración del Mercado Municipal Cuartel V

El espacio renovado con inversión municipal, busca promover el desarrollo económico local, generar trabajo y garantizar productos de calidad a precios accesibles_

La intendenta, Mariel Fernández, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires Javier Rodríguez el administrador del IMDEL, Santiago Burrone, encabezó la reinauguración del Mercado Municipal Cuartel V, ubicado en Derqui 6238, entre La Música y El Teatro, en el barrio Anderson.

Se trata de un espacio que se renovó con inversión municipal para impulsar el consumo de cercanía y fortalecer la economía local.A través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), se llevó adelante una obra integral de puesta en valor que incluyó el rediseño y acondicionamiento del mercado, con el objetivo de ampliar la oferta comercial y mejorar los servicios.

Tras las reformas, el espacio cuenta con ocho locales comerciales y 60 puestos feriales, sostenidos por trabajadoras y trabajadores de Moreno, además de estacionamiento y un área de juegos para las familias.Durante la inauguración, la jefa comunal, expresó: “Nos alegra acercar precios económicos a la población en este contexto económico difícil que estamos viviendo y sobre todo en este mes de celebraciones, en el que todas y todos queremos pasar reunidos, en familia y dignamente”. Asimismo, destacó: “Agradezco a los productores, a los comerciantes y a quienes hicieron posible equipar mejor este mercado que permite acercar productos de calidad a precios accesibles”.

En los locales comerciales, las vecinas y vecinos pueden acceder a carnicería, pollería, red de precios justos de lácteos, pastas y fiambres, panadería, productos de limpieza, heladería, verdulería y almacén. Por su parte, los puestos feriales ofrecen una amplia variedad de productos textiles, plantas y artículos para el hogar, elaborados por trabajadoras y trabajadores locales.

Asimismo, el mercado permite acceder a precios promocionales a través del programa “Compre Barato”, y a un 40% de descuento en los locales adheridos a Cuenta DNI, contribuyendo al cuidado del bolsillo de las vecinas y vecinos.

Estuvieron presentes también, la directora provincial de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Florencia Villar; la diputada provincial, Noelia Saavedra, junto a autoridades municipales, comerciantes, feriantes, trabajadoras y trabajadores del distrito.

El Mercado Municipal Cuartel V funciona de lunes a sábados de 9 a 18 horas y los domingos de 9 a 13 horas.

Para más información, se pueden consultar las redes sociales @imdel.moreno y @mercadomunicipalcuartelvDe esta manera, el Estado municipal acerca productos de calidad a bajo precio, incentiva el consumo de cercanía y genera condiciones de trabajo digno tanto para productoras y productores agroalimentarios como para trabajadoras y trabajadores de la economía popular.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno