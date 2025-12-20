Entrega de libretas en la Escuela Municipal de Guardavidas

El intendente Mauro García y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, participaron de la entrega de libretas a las y los egresados de la Escuela Municipal de Guardavidas.

Durante el acto, se destacó la importancia de este documento, fundamental para el desarrollo y el desempeño profesional de quienes culminaron su formación, y el valor de la capacitación pública como herramienta de crecimiento personal y comunitario.

La jornada fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las y los nuevos guardavidas, que inician una nueva etapa con mayores responsabilidades y desafíos, aportando seguridad y cuidado a la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez