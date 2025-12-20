Primera Jornada de Trabajo Social: Ética y Procesos de Trabajo en el Territorio

El pasado 12 de diciembre se realizó en la Maternidad Estela de Carlotto, en el marco del Día del Trabajo Social y del Día de los Derechos Humanos, la I Jornada de Trabajo Social titulada “Trabajo Social, Ética y Procesos de Trabajo. Abordajes situados en el territorio”.

La misma fue un espacio de intercambio y debate, donde se abordaron las modificaciones del Código de Ética de la Provincia de Buenos Aires y se propuso ponerlas en diálogo con el ejercicio profesional, situadas en cada contexto.Contamos con la participación del Lic. Nicolás López, docente de la UNLu, quien realizó una exposición sobre la historización del proceso de actualización del Código de Ética, sus implicancias y la importancia del mismo para el ejercicio profesional.

La Jornada, que contó con profesionales de diferentes áreas y dispositivos municipales y provinciales, permitió la problematización y discusión de los distintos dilemas ético-políticos frente a situaciones específicas.

Nos parece fundamental contar con estos espacios de reflexión para fortalecer nuestra práctica cotidiana y los vínculos interinstitucionales.Agradecemos al Colegio de Trabajadores Sociales del distrito Moreno–General Rodríguez, quienes nos brindaron códigos de ética que fueron entregados a los distintos espacios socio-ocupacionales presentes.

Maternidad Estela de Carlotto