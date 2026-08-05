Cierre de las actividades de invierno en el Predio Estación Cultural

El pasado domingo, se llevó a cabo el cierre de los festejos por las Vacaciones de Invierno en el Predio Estación Cultural, de manera libre y gratuita, para toda la comunidad.

Durante 14 días, el Predio fue sede de numerosas propuestas que involucraron shows de magia, clowns, sorteos, música, taller de ajedrez, maquillaje artístico, juegos inflables y ferias con artesanías y gastronomía para toda la familia.

Durante la tarde del domingo, el acto final estuvo a cargo de la agrupación Parcería Escénica y el Payaso “Julepe”, además de contar con el acompañamiento de Somos Productoras. También se efectuaron cortes de pelo gratuitos a los niños y niñas, con motivo de prepararlos para el regreso a clases.

En ese sentido, el director de Cultura destacó la importante convocatoria de familias de todos los barrios del distrito, promediando un total de 10.000 visitantes a lo largo de todas las jornadas en las que se celebró el receso invernal.

Asimismo, cabe resaltar que todas las secretarías municipales colaboraron con la organización de los distintos entretenimientos que se desarrollaron desde el lunes 20 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

A su vez, esta propuesta se llevó a cabo en conjunto con las jornadas de cine y shows gratuitos que se realizaron en el Honorable Concejo Deliberante.De esta manera, el Predio Estación Cultural fue nuevamente el punto de encuentro para toda la comunidad rodriguense, garantizando espectáculos para grandes y chicos durante las vacaciones de invierno.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez