Excelente participación local en los Juegos Universitarios de Perú

Desde el 20 de julio al 1° de agosto se desarrollaron los Juegos Universitarios FISU AMERICA GAMES de Lima, Perú 2026, con la participación de tres atletas locales que vivenciaron un torneo internacional sin igual.

Estuvieron presentes Malena Bustamante, Celeste Molina y Nicolás Patrón, en distintas pruebas de atletismo.

Fueron doce días de actividad de alto rendimiento, en el que nuestros atletas mostraron sus condiciones y volvieron a dejar al deporte local en lo más alto, consiguiendo medallas y un recuerdo maravilloso como inicio de su carrera competitiva.

En primer lugar, Malena Bustamante se quedó con el quinto puesto en el heptatlón, con un total de 4206 puntos, detrás de tres participantes norteamericanas y una colombiana. En la sumatoria obtuvo quintos puestos en 100 metros con vallas y lanzamiento de bala, una cuarta colocación en 800 metros llanos y un séptimo lugar en salto en alto. Además, ocupó una novena ubicación en salto en largo y dos podios (fue tercera en 200 metros y lanzamiento de jabalina, con una marca de 32.21 metros).

Por su parte, Nicolás Patrón terminó cuarto en la competencia de decatlón, con un total de 5483 puntos, a sólo 1181 del tercero y ocupar puestos de medalla. El atleta local fue quinto en varias de las pruebas (salto en largo, 100 metros llanos, salto con garrocha, lanzamiento de disco y salto en alto); mientras que también culminó cuarto en las pruebas de 110 metros con vallas y 400 metros llanos, con un podio y su mejor registro en 1500 metros, con un tiempo de 4.51.01.

En cambio, Celeste Molina sólo disputó la prueba de 800 metros llanos y obtuvo el quinto lugar en dicha prueba con un tiempo superior a los 2′ 20″. No obstante, también compitió en ambas postas, consiguiendo medallas de bronce en la 4×100 femenina y 4×100 mixta.

En la primera de ellas logró la presea junto a Malena Bustamante, Mía Quintana y María Emilia Batalla, mientras que en la mixta fue la única representante local que participó.

Seguimos acompañando a nuestros atletas locales que siguen dejando al deporte de General Rodríguez en lo más alto.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez