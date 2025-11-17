Cierre del World Vasectomy Day 2025 en la Maternidad

La Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante una radio abierta interdisciplinaria para finalizar la Semana Mundial de la Vasectomía, un espacio destinado a compartir información, experiencias y entrevistas con profesionales de distintas áreas.

Durante la jornada se abordaron temas clave como el acceso a la vasectomía sin bisturí, los pasos para solicitar un turno, la importancia de la vacunación, el control posterior al procedimiento y los beneficios del espermoconteo.

También se compartieron testimonios de usuarios que brindaron su experiencia en primera persona.La actividad se desarrolló como un espacio de diálogo, participación y promoción de derechos, con el objetivo de acercar información clara y confiable a toda la comunidad.La Maternidad reafirma así su compromiso de seguir trabajando por una salud sexual y reproductiva accesible, segura y de calidad para todas las personas.

