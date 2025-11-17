El Hospital Posadas celebró la Semana de la Prematuridad

El Hospital Posadas llevó adelante las actividades conmemorativas por la Semana de la Prematuridad, una fecha que cada año reúne a familias de niñas y niños prematuros junto al equipo de salud.

El encuentro tuvo lugar en Casa Posadas, donde se compartieron experiencias y se desarrollaron actividades de educación destinadas a fortalecer los cuidados posteriores al alta. Además, se brindaron talleres de RCP para familias con bebés que actualmente se encuentran en Cuidados Intensivos Neonatales. La jornada contó también con la participación de los Payamédicos del Hospital Posadas.Paralelamente, los equipos profesionales realizaron ateneos interdisciplinarios para profundizar en la atención integral de los recién nacidos prematuros.

Se puso especial énfasis en el seguimiento ambulatorio y en el cuidado del desarrollo neurológico, en línea con el lema de este año: “Brindar a los bebés prematuros un comienzo fuerte para un futuro más brillante”.

De esta manera, el Hospital Posadas reafirma su compromiso con la salud neonatal y con el acompañamiento continuo a las familias, promoviendo un inicio de vida saludable y lleno de oportunidades.

Info Hospital Posadas