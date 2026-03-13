Cine Debate en la Maternidad Estela de Carlotto: Reflexión sobre la igualdad y las tareas de cuidado

En el marco de las actividades por el 8M – Trabajamos para la Igualdad, la Residencia de Partería de la Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante una jornada de cine debate abierta a la comunidad. La actividad central fue la proyección del cortometraje “El sueño imposible”, dirigido por Dagmar Doubkova (Kratky Film Praha).

El encuentro contó con la participación activa de trabajadoras, trabajadores del centro de salud y vecinos de la zona, quienes tras la función compartieron un espacio de intercambio y reflexión colectiva.

Diálogo y pensamiento críticoDesde la organización destacaron la importancia de estas iniciativas para abordar las problemáticas actuales:

“Estos encuentros permiten generar espacios de diálogo y pensamiento crítico sobre las desigualdades de género y el lugar de los cuidados”, señalaron los responsables de la Residencia de Partería.

La jornada se inscribe dentro de la agenda del Mes de la Mujer, reafirmando el compromiso de las instituciones de salud con la construcción de una sociedad más equitativa y la visibilización de las tareas de cuidado que recaen históricamente sobre las mujeres.

Maternidad Estela de Carlotto