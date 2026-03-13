La Provincia presentó la revista científica “Perspectivas Bonaerenses”

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el acto de presentación de la revista científica “Perspectivas Bonaerenses”, que aborda aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la provincia de Buenos Aires.

Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza; la titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Dora Barrancos; y el director de la revista, Enrique Schmukler.

En ese marco, Kicillof destacó que “mientras el Gobierno nacional desfinancia al sistema científico, en la provincia de Buenos Aires trabajamos para fortalecer el vínculo con las 25 universidades radicadas en nuestro territorio”. “Esta publicación es un paso más en un camino que iniciamos para integrar la ciencia con la gestión: buscamos que de allí surjan análisis, diagnósticos y propuestas que mejoren las políticas públicas”, expresó.

“No se trata sólo de un aporte para poner en valor la identidad bonaerense, sino también para sumar nuevas ideas que contribuyan a fortalecer el entramado científico y tecnológico de nuestro país”, señaló el Gobernador y concluyó: “Ante un Gobierno nacional que apunta a su destrucción, no podemos caer en una respuesta obtusa y defensiva: la mejor manera de defender la universidad, la educación y la ciencia es construyendo espacios de debate y reflexión que nos permitan transformarlas”.

“Perspectivas Bonaerenses” es una publicación digital editada por la CIC, con el fin de sostener la investigación de calidad en ciencias sociales y humanas, y para fortalecer el vínculo entre el conocimiento y las políticas públicas bonaerenses.

Tiene una periodicidad semestral -su primer número se lanzó en diciembre de 2025- y es ilustrada con obras pertenecientes al acervo del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.

Por su parte, Salvarezza sostuvo: “El lanzamiento de esta revista científica está enmarcado en un contexto de defensa y valorización de las ciencias sociales por parte del Gobierno provincial, con la convicción de que constituyen un instrumento indispensable para el desarrollo socioeconómico y cultural de nuestra provincia y de nuestro país”.

Al respecto, Barrancos subrayó: “Es un enorme desafío publicar esta revista en un momento en el que la ciencia está siendo atacada por el Gobierno nacional.

Los argentinos no merecemos esta regresión ni esta quita de derechos que estamos sufriendo: por eso, este espacio es también para generar optimismo y convicción de que hay otro camino posible”.La primera edición de la revista ya está disponible y se puede visitar en el sitio perspectivas bonaerenses.cic.gba.gov.ar.

El equipo editorial cuenta con un prestigioso comité científico que colabora ad honorem y está integrado por especialistas de diferentes universidades con sede en la Provincia.

“Perspectivas Bonaerenses fue pensada como un espacio articulador en el que dialoguen las ciencias sociales con los organismos estatales que vehiculizan distintas políticas: buscamos que ese enlace se traduzca en acciones concretas que beneficien a la comunidad”, remarcó Schmukler.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el director ejecutivo del Consejo Universitario bonaerense, Alejandro Villar; la vicepresidenta de la CIC, Diana Suárez; y el integrante del directorio, Ernesto Gallegos; el vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Daniel Fihman; y la investigadora del CONICET Soledad Quereilhac.

gba.gob.ar