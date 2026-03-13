La Universidad Nacional de Luján será sede de las VI Jornadas de Historia de la Educación Argentina Reciente

Los días 18, 19 y 20 de marzo, la Sede Central de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) recibirá a investigadores y docentes en el marco de las VI Jornadas de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación Argentina Reciente (HEAR) y las II Latinoamericanas de Historia de la Educación Reciente.

Bajo el lema «A cincuenta años de la última dictadura cívico-militar decimos: Historia de la Educación Argentina Reciente ¡Presente!», el encuentro se propone como un espacio de reflexión crítica sobre el pasado educativo del país y la región.

Espacio de intercambio académico y regional

El evento busca configurar un ámbito propicio para el debate en torno a la investigación, la enseñanza y la extensión de problemáticas vinculadas a la historia educativa reciente, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica.

En esta edición, la organización destaca la relevancia histórica de la fecha:

«El evento será ocasión propicia para sumarse a las conmemoraciones de los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar y el inicio de la dictadura más cruel y genocida que tuvo lugar en la Argentina», señalaron los responsables del encuentro.Organización y ConvocatoriaLa actividad es fruto del trabajo conjunto entre:

El Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

El Centro de Estudios e Investigación en Historia de la Educación Argentina Reciente (HEAR), perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Luis.Las jornadas representan un hito en la agenda académica del año, reuniendo voces de distintas latitudes para analizar el impacto de los procesos históricos en los sistemas educativos.

Prensa UNLu