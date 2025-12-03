Clínica en Neonatología: el equipo de la Maternidad Estela de Carlotto realizó un ateneo especializado

El equipo de Neonatología de la Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante un Ateneo Clínico en el que se trabajó sobre los cuidados iniciales, las estrategias de reanimación y el abordaje integral de recién nacidos prematuros.

Durante el encuentro se revisaron lineamientos actualizados, criterios de estabilización, intervenciones y pautas de seguimiento, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y la calidad de atención en el cuidado neonatal.La institución agradece a todos los equipos que participaron y continúan aportando a la mejora continua de la práctica clínica.

Maternidad Estela de Carlotto