La Provincia presentó el 1° Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la presentación del 1° Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente de La Plata, Julio Alak.En ese marco, Kicillof destacó que “este proyecto reúne recetas que han sido elaboradas en los 135 municipios con la participación de los comedores y todos los que forman parte del Servicio Alimentario Escolar”.

“La articulación entre distintas áreas del Estado nos ha permitido no solo pensar en las recetas más ricas, sino también en promover la calidad nutricional en beneficio de todos los pibes y las pibas”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Este programa exhibe las distintas formas de abordar la cuestión alimentaria dentro del sistema educativo: es producto de la cultura local y del conocimiento, pero sobre todo del compromiso de cerca de 40 mil trabajadores y trabajadoras de las escuelas que todos los días les dan de comer a 2,5 millones de alumnos y alumnas”.El recetario está conformado por 135 preparaciones y tiene como objetivo sostener y mejorar la calidad nutricional del SAE, fomentando una alimentación sana y segura para las y los estudiantes de las escuelas bonaerenses. Las recetas fueron elaboradas por equipos de auxiliares de distintos establecimientos educativos y seleccionadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.Por su parte, Larroque sostuvo: “En una Argentina tan compleja como la de Javier Milei, el SAE es una política de inmensa protección para nuestros pibes llevada adelante por la Provincia con mucho esfuerzo y gracias a una inversión de $80.000 millones mensuales”.

“Este primer recetario llevó mucho trabajo, pero sobre todo mucho compromiso: no fue impuesto por nadie, surgió del saber de los cocineros y cocineras de las escuelas públicas bonaerenses”, agregó.Durante la jornada se realizó la entrega del carnet N°20.000 para Auxiliar de Manipulación de Alimentos a personal de la Escuela Primaria N°15 de Berisso. Este carnet se otorga tras la culminación de la capacitación obligatoria en manipulación segura de alimentos para personal de instituciones educativas, con el fin de fortalecer el sistema de inocuidad alimentaria.

“Es un orgullo ser parte de este programa que promueve la alimentación saludable y con los términos nutritivos que requieren las infancias en las escuelas”, sostuvo Rodríguez y agregó: “En nuestro rol de asegurar la sanidad de los alimentos que llegan a cada uno de los chicos y sus familias, contamos con 20.000 ayudantes de cocina que se capacitaron y obtuvieron los conocimientos necesarios para garantizar la inocuidad de las comidas”.Por último, Kicillof destacó que “en este contexto tan difícil, con un plan económico que está dañando a todo nuestro entramado productivo, para nosotros es aún más importante sostener y fortalecer el SAE, que es el programa alimentario más grande del país”.

“Es una inversión enorme que hacemos para cumplir con el mandato de un pueblo que tiene claras sus prioridades y que elige seguir acompañando a todas las familias bonaerenses”, concluyó.Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; el director del Sistema Alimentario Escolar, Juan Pablo Sorrentino; sus pares de Industrias y Productos Alimenticios, Valeria Ontiveros; y de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucia Cassiutto; la consultora en Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Victoria Oubiña; la oficial de Salud y Nutrición de UNICEF Argentina, Verónica Risso Patrón; y el representante de UNICEF, Hilan Vargas.

