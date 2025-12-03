Semana de Respuesta al VIH: Jornada interministerial de testeo rápido y gratuito

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH y de las acciones que promoverá el gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad participó este lunes de una jornada interministerial de testeo rápido y gratuito, junto a otros organismos. La cartera a cargo de Andrés Larroque, impulsora del Programa de Acompañamiento Alimentario para Personas con VIH (PAAI), ratifica así el compromiso asumido con las personas en situación de vulnerabilidad social y que viven con esta patología. La jornada tuvo lugar en La Plata y contó con la presencia de la subsecretaría de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, en el marco de la Semana de Respuesta al VIH que llevará adelante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires hasta el próximo viernes.

En esta ocasión, se realizaron más de 400 pruebas rápidas, se brindó asesoramiento en el marco de sexualidades, y además se realizaron actividades de promoción y prevención de la salud y vacunación.También formaron parte de la actividad el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; el director de Acceso a la Seguridad Alimentaria, Nicolás Cuello; la directora de Abordaje Territorial, Carmen Leguizamón; y el coordinador de la Región Interior II, Gabriel Deiure. Estas jornadas continuarán el viernes de 10 a 15 horas en la sede central del ministerio de Salud bonaerense en la capital provincial y también se efectuarán, como se hace de manera habitual, en los 704 Centros de Testeos Provinciales. Con su adhesión a esta Semana de Respuesta al VIH, el Ministerio ratifica el compromiso de seguir dando respuesta a las personas en situación de vulnerabilidad social y que viven con esta patología.

Por ello, durante el año, se sostiene el Programa de Acompañamiento Alimentario para Personas con VIH (PAAI), que actualmente alcanza a más de 7.000 titulares de derecho. Esta política forma parte de un conjunto de acciones desarrolladas por la cartera, con enfoque integral y perspectiva de derechos.

Al conmemorarse este lunes el Día Mundial de la Respuesta al VIH, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires recordó que testearse y usar preservativo siguen siendo la clave para la prevención y el diagnóstico oportuno del virus. En el 99% de los casos la transmisión es a partir de prácticas sexuales sin protección.

Por eso, a lo largo de esta semana el ministerio de Salud realizará diversas jornadas de testeos bajo el lema: “Los vínculos cambian, los cuidados no”. Con dicho mensaje, se busca desarmar una falsa creencia y promover una mirada más responsable, informada y basada en derechos sobre las prácticas sexuales. Se apunta a desasociar la prevención del VIH de los tipos de vínculo para centrarla en el autocuidado, ya que todas las personas sexualmente activas están expuestas a esta y otras infecciones. En la Provincia, son más de 20 mil personas que reciben tratamiento en el subsistema público de salud de PBA; y cada año se suman en promedio 2.400 nuevos tratamientos.

