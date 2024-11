Colao: Un Congreso inmobiliario que reafirmó la «identidad profesional»

Posted on

Con la participación de cerca de 600 profesionales del sector inmobiliario, culminó el Congreso Inmobiliario 2024 de la Provincia de Buenos Aires realizado en la Ciudad de Mar del Plata. El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, calificó la convención como “exitosa” y aseguró que “fue un encuentro clave para el sector donde se reafirmó la identidad profesional”.

Las instalaciones del Centro Cultural Estación Sur, Paseo Aldrey, en Mar del Plata, fue sede este año del Congreso Inmobiliario organizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA), que lidera Luis Eusebio Colao, donde cerca de 600 profesionales acreditados participaron los días 14 y 15 de noviembre de dos jornadas consecutivas donde se abordaron temas vinculados a la actividad como ser: Inteligencia Artificial, estadística y datos inmobiliarios, créditos hipotecarios, emprendimientos inmobiliarios, lenguaje corporal, garantías inmobiliarias, técnicas de negociación, liderazgo emocional, y la presentación de nuevas herramientas y servicios que ofrece ‘Martilleros BA’.

En la apertura del evento, Colao destacó la importancia del mismo ya que “va más allá de lo meramente formativo, tiene que ver con exaltar nuestro sentimiento y nuestro sentido de pertenencia a esta profesión, es un encuentro clave para el sector donde se reafirma la identidad profesional, y nuestro desafío tiene que ver, no sólo con capacitarnos, sino también de tener y brindar cada vez un mejor servicio”.

Mas adelante, el presidente de Martilleros BA apuntó contra el jefe comunal del partido de General Pueyrredón, acusándolo de “infringir una ordenanza municipal y desviar de la órbita de la provincia de Buenos Aires las subastas de unos lotes de la ex Villa de Paso hacia una plataforma de un Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Dicho traslado afecta no solo a los martilleros, sino también a la regulación local que garantiza transparencia y legalidad en estas operaciones. Por ese motivo, junto con el Consejo Superior se dio instrucciones a los abogados que integran el equipo de legales del Colegio, a formular las denuncias y a iniciar acciones legales correspondientes contra el municipio”.

El evento concluyó con el sorteo de un Peugeot 0km entre los afiliados que se encuentran al día con los aportes de la Caja de Previsión Social de la provincia. El ganador fue un profesional matriculado de la localidad bonaerense de Junín, quien recibirá el vehículo en los próximos días.

Gacetilla de prensa del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires