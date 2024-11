Finalizó la pavimentación de la calle Larralde en La Reja

_Con fondos municipales, se realizó la obra de hormigón sobre 450 metros entre la Avenida Storni y la calle Roldán_La intendenta Mariel Fernández, acompañada por la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez y la delegada de La Reja, Valeria Ferreyra, recorrió y celebró la finalización de la pavimentación de la calle Larralde. Se trata de un tramo de 450 metros que va desde la Avenida Storni hasta la calle Roldán, y que se realizó con fondos municipales.»Este es un tramo que formaba parte de la obra de Storni, pero por los problemas de inflación, la empresa se retiró un año antes y nos dejó sin terminar esta parte. Desde el Municipio nos hicimos cargo de la situación y con recursos municipales hicimos esta obra de hormigón”, explicó la intendenta y destacó que “Es un momento muy difícil del país porque no tenemos ningún tipo de ayuda del Gobierno Nacional y no es fácil hacer obras. Para continuar con los objetivos que nos propusimos, hacemos todo con mucho esfuerzo, por eso valoramos y celebramos cada obra que logramos hacer.»Betina, una vecina de la calle Larralde, expresó su agradecimiento por la obra: «Nos explicaron el conflicto que habían tenido y no podían terminar esta zona, y estamos eternamente agradecidos porque se inundaba, estábamos llenos de pozos, los frentes se ensuciaban. Así que no podíamos pintar nunca. En realidad, estamos muy contentos, más con ella».La obra no solo mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio, sino que también facilita el acceso a la zona turística de La Reja, un atractivo creciente para las y los visitantes del Municipio de Moreno. Con este avance, la gestión local reafirma su compromiso con el desarrollo y la infraestructura de la localidad, a pesar de la crisis económica.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno