Colegio de Abogados: Inminente cambio en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales

En las jornadas de capacitación continua y actualización sobre medicina forense aplicada al derecho laboral y civil, organizadas por el Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez a través del Instituto de esta especialidad, dialogaron sobre una modificación importante que entra en vigencia a partir de febrero del año próximo. A través de un decreto, el gobierno nacional introdujo cambios en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. Aspectos que debe conocer toda la comunidad, para lograr un asesoramiento preciso. Entrevista con la Dra. Sandra Ponce (codirectora del Instituto de Medicina Legal y Prácticas Forenses del Colegio), con el Dr. Luis Rodrigo Romero (Médico especialista en diagnóstico por imágenes y medicina legal) y con el Dr. Víctor Oscar García (Médico especialista en ortopedia, traumatología y cirugía en miembros superiores y medicina legal)