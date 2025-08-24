«En la Provincia cumplimos la tarea diaria de luchar contra el trabajo infantil»

El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, junto al secretario General del SOEESIT Seccional La Plata y concejal Cristian Vander, y al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Guillermo Cara, encabezó la inauguración del Nodo La Plata V. Se trata de un espacio donde niñas, niños y adolescentes encuentren actividades recreativas y deportivas y contención social que los aleje del trabajo infantil.

Correa explicó que “con esta inauguración cumplimos con la consigna de que los únicos privilegiados sean los niños porque no podemos permitir que los pibes y las pibas trabajen: ellos tienen que estar en la escuela o en espacios como este Nodo contra el trabajo infantil que hoy inauguramos desde el Estado provincial”.

En ese orden, el titular de la cartera laboral señaló: “sabemos que el trabajo infantil es una lamentable realidad, pero desde el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires tratamos de revertirlo cada día y en esa tarea contamos con el apoyo explícito, contundente y sólido de nuestro gobernador Axel Kicillof”.El acto comenzó con el tradicional corte de cinta, siguió con el descubrimiento de una placa, continuó con la recorrida por las instalaciones y finalizó con espectáculos de circo, manualidades, la presentación de bandas musicales, juegos y una merienda para los más chicos, en el marco de la celebración del Mes de las Infancias.

También asistieron la secretaria de Educación municipal y candidata a diputada provincial Paula Lambertini, secretario Gremial de A.B.E.R, Nicolás Galetti, y el secretario de Finanzas de UPCN Buenos Aires, Héctor Nieves.Por cartera laboral estuvieron presentes la subsecretaria de Empleo, Cecilia Soiza y el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, el secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), Nicolás Viñes, el director de Abordajes Sectoriales y Territoriales del Trabajo Infantil, Agustín Navarrete, y la directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución ante el Trabajo Infantil y Adolescente, Nancy Carrere.Desde 2023, el Ministerio viene trabajando a través de la COPRETI en el abordaje de la problemática del trabajo infantil en el Club La Plata V, ubicado en una zona crítica de la localidad de Tolosa.

Desde entonces se han destinado fondos para distintos proyectos que permitieron refaccionar y acondicionar baños, vestuarios y la cocina del lugar y convertirlo en un espacio de recreación, de juego y también de cuidado para las y los niños y adolescentes del Barrio La Plata V/ La Favela.Actualmente, cerca 400 chicas y chicos realizan allí actividades de distinto tipo, además de participar de eventos y programas como “Vacaciones sin Trabajo Infantil”.

El Nodo La Plata V funcionará en un establecimiento que nació en 2017 como respuesta a la necesidad de una institución para el barrio que actúe como un espacio donde los niños y niñas de la comunidad puedan tomar distancia del contexto de vulnerabilidad que los rodea y la hostilidad de la calle de la mano de procesos recreativos y de aprendizaje.Hoy, niñas, niños y adolescentes pueden practicar fútbol, taekwondo y boxeo, además de apoyo escolar y doméstico, bajo el lema “Un pibe más en el club es un pibe menos en la calle”.

