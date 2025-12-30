Comenzará una nueva edición del Programa Escuelas Abiertas en Verano

Se desarrollará del 2 al 30 de enero, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en 54 establecimientos educativos de todo el distrito
El Municipio de Moreno pondrá en marcha una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, en aticulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrollará del 2 al 30 de enero, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en 54 establecimientos educativos de todo el distrito. El programa es público, libre y gratuito, y está destinado a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 18 años, con propuestas educativas, recreativas, culturales, deportivas y de cuidado integral.
La inscripción debe realizarse de manera presencial en cada institución donde funciona el programa, dentro de los días y horarios establecidos, y acompañados de una persona adulta responsable.
El programa garantiza que todas las sedes puedan acceder y disfrutar de los espejos de agua, y en ese marco, todas las escuelas participantes conocerán la pileta con olas del Polideportivo “Diego Armando Maradona”, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 24, kilómetro 56,5, en la localidad de Cuartel V, uno de los espacios deportivos más importantes del distrito.
Asimismo, todos los polideportivos municipales se ponen a disposición para el desarrollo de las actividades para fortalecer esta propuesta territorial, inclusiva y de calidad.
Las y los participantes podrán acceder a juegos, tareas educativas, culturales y deportivas, talleres, propuestas artísticas, actividades acuáticas y servicio de comedor escolar con el objetivo de promover el acceso a derechos fundamentales y acompañar a las infancias y juventudes durante el receso escolar.
A continuación, se detalla el listado completo de las escuelas organizadas por localidad que forman parte del programa:
MORENO NORTE
- EP N°6 – R. Obligado, entre Francia y Brasil, Jardines I
- EP N°33 – Uspallata y Schumann, Mi Barrio
- EP N°36 – Shakespeare, entre Las Heras y El Salvador, La Victoria
- EP N°41 – Lafinur esq. Madariaga, Altos de la Torre
- EP N°50 – Payró, entre Madariaga y Sánchez 6050, Lomas de Moreno
- EP N°76 – Larreta y El Rebenque, Jardines I
- EP N°65 – Colombia esq. Bolivia, San José
- EP N°74 – México, entre Honduras y J. V. González, Yaraví
- EP N°79 – Echeverría y Darwin, Satélite
- EP N°81 – Alfonsina Storni, entre La Plata y La Tablada, La Perla
MORENO CENTRO
- CFI N°1 – Martín Fierro 250, Moreno Centro
- CEC N°801 – Güemes y Paraguay, Villa Anita
MORENO SUR
- EP N°20 – Newton y Sáenz Peña, Cascallares
- EP N°35 – Miero esq. El Tiziano 970, Santa Rosa
- EP N°43 – Ambrosetti, entre Campichuelo y G. Spano, Lomas de Casasco
- EP N°52 – Primera Junta y Falucho, Aurora
- EP N°80 – San Juan 590 esq. El Tiziano, Las Piñas
PASO DEL REY
- EP N°16 – Ramos Mejía 689, Alcorta
- EP N°19 – Galileo Galilei 3942, Parque Paso del Rey
- EP N°32 – Roma, entre Vicente López y Planes y Remedios de Escalada, Bongiovani
- EP N°44 – Callao 2771, Sambrizzi
CUARTEL V
- EP N°51 – León Bouchet 10865, José C. Paz
- EP N°57 – La Música esq. Murillo, Anderson
- EP N°67 – Víctor Hugo y Bompland, Parque del Oeste
- EP N°69 – Gabriela Mistral y Mosconi, Don Sancho
- EP N°73 – La Pampa, entre Bilbao y Vuelta de Obligado, Don Máximo
- EP N°84 – Miguel Lillo, entre Humahuaca y San Ignacio, Los Hornos
- EEE N°506 – Portugal, entre Samaniego y Allende, Irigoin
TRUJUI
- EP N°8 – Barker, entre Ascasubi y Carriego, Villanueva
- EP N°31 – República Argentina y Watt, Santa Brígida
- EP N°39 – Pitágoras 1255, Cuatro Vientos
- EP N°42 – Ecuador 8217, San Cayetano
- EP N°45 – Gálvez 10932, Los Paraísos
- EP N°49 – Davaine 1842, Aberasturi
- EP N°55 – Magdalena, entre Gálvez y Gutiérrez, Santa Paula
- EP N°68 – Magdalena, entre Pericles y Storni, Villa Nueva
- EES N°33 – Tablada 7700, San Carlos
- EP N°37 – Amundsen 6691, Lomas
- EP N°54 – Hernán Cortés, entre Lincoln y Colón, Lomas
- EP N°61 – Pinzón esq. De La Quintana, Lomas de Mariló
- EP N°70 – Manzana N°6, Las Catonas
- EP N°71 – Leonardo Da Vinci, entre Stephenson y Roma, Pfizer
- EP N°75 – El Ceibo, entre España y Montgolfier, Lomas de Mariló
LA REJA
- EP N°23 – Sófocles esq. Atuel, Cortejarena
- EP N°64 – Pericles 2265, Lomas Verdes
- EP N°78 – Coronel Martiniano Chilavert y Marco Sastre, Gaona
- EP N°83 – Quesada 1949, Altos de La Reja
FRANCISCO ÁLVAREZ
- EP N°12 – Manuel de Falla y Rastreador Fournier, Los Eucaliptus
- EP N°15 – Escalada 3010 y Rembrandt, Aguaribay
- EP N°26 – Irala, entre Hipócrates y Diario La Nación, Villa Escobar
- EP N°48 – La Providencia y El Rodeo, La Providencia
- EP N°66 – Mercedes y Quijote, Fademac
- EP N°72 – La Música y Manuel Belgrano 2552, La Esperanza
De esta manera, el Gobierno local, en articulación con el Estado provincial, sostiene y profundiza políticas públicas orientadas a garantizar el derecho al esparcimiento, la recreación y el cuidado integral de las infancias y juventudes, con un enfoque de inclusión, aprendizaje y participación comunitaria en cada barrio.
Gacetilla de la Municipalidad de Moreno