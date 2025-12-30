Comenzará una nueva edición del Programa Escuelas Abiertas en Verano

Se desarrollará del 2 al 30 de enero, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en 54 establecimientos educativos de todo el distrito

El Municipio de Moreno pondrá en marcha una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, en aticulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrollará del 2 al 30 de enero, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en 54 establecimientos educativos de todo el distrito. El programa es público, libre y gratuito, y está destinado a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 18 años, con propuestas educativas, recreativas, culturales, deportivas y de cuidado integral.

La inscripción debe realizarse de manera presencial en cada institución donde funciona el programa, dentro de los días y horarios establecidos, y acompañados de una persona adulta responsable.

El programa garantiza que todas las sedes puedan acceder y disfrutar de los espejos de agua, y en ese marco, todas las escuelas participantes conocerán la pileta con olas del Polideportivo “Diego Armando Maradona”, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 24, kilómetro 56,5, en la localidad de Cuartel V, uno de los espacios deportivos más importantes del distrito.

Asimismo, todos los polideportivos municipales se ponen a disposición para el desarrollo de las actividades para fortalecer esta propuesta territorial, inclusiva y de calidad.

Las y los participantes podrán acceder a juegos, tareas educativas, culturales y deportivas, talleres, propuestas artísticas, actividades acuáticas y servicio de comedor escolar con el objetivo de promover el acceso a derechos fundamentales y acompañar a las infancias y juventudes durante el receso escolar.

A continuación, se detalla el listado completo de las escuelas organizadas por localidad que forman parte del programa:

MORENO NORTE

EP N°6 – R. Obligado, entre Francia y Brasil, Jardines I

EP N°33 – Uspallata y Schumann, Mi Barrio

EP N°36 – Shakespeare, entre Las Heras y El Salvador, La Victoria

EP N°41 – Lafinur esq. Madariaga, Altos de la Torre

EP N°50 – Payró, entre Madariaga y Sánchez 6050, Lomas de Moreno

EP N°76 – Larreta y El Rebenque, Jardines I

EP N°65 – Colombia esq. Bolivia, San José

EP N°74 – México, entre Honduras y J. V. González, Yaraví

EP N°79 – Echeverría y Darwin, Satélite

EP N°81 – Alfonsina Storni, entre La Plata y La Tablada, La Perla

MORENO CENTRO

CFI N°1 – Martín Fierro 250, Moreno Centro

CEC N°801 – Güemes y Paraguay, Villa Anita

MORENO SUR

EP N°20 – Newton y Sáenz Peña, Cascallares

EP N°35 – Miero esq. El Tiziano 970, Santa Rosa

EP N°43 – Ambrosetti, entre Campichuelo y G. Spano, Lomas de Casasco

EP N°52 – Primera Junta y Falucho, Aurora

EP N°80 – San Juan 590 esq. El Tiziano, Las Piñas

PASO DEL REY

EP N°16 – Ramos Mejía 689, Alcorta

EP N°19 – Galileo Galilei 3942, Parque Paso del Rey

EP N°32 – Roma, entre Vicente López y Planes y Remedios de Escalada, Bongiovani

EP N°44 – Callao 2771, Sambrizzi

CUARTEL V

EP N°51 – León Bouchet 10865, José C. Paz

EP N°57 – La Música esq. Murillo, Anderson

EP N°67 – Víctor Hugo y Bompland, Parque del Oeste

EP N°69 – Gabriela Mistral y Mosconi, Don Sancho

EP N°73 – La Pampa, entre Bilbao y Vuelta de Obligado, Don Máximo

EP N°84 – Miguel Lillo, entre Humahuaca y San Ignacio, Los Hornos

EEE N°506 – Portugal, entre Samaniego y Allende, Irigoin

TRUJUI

EP N°8 – Barker, entre Ascasubi y Carriego, Villanueva

EP N°31 – República Argentina y Watt, Santa Brígida

EP N°39 – Pitágoras 1255, Cuatro Vientos

EP N°42 – Ecuador 8217, San Cayetano

EP N°45 – Gálvez 10932, Los Paraísos

EP N°49 – Davaine 1842, Aberasturi

EP N°55 – Magdalena, entre Gálvez y Gutiérrez, Santa Paula

EP N°68 – Magdalena, entre Pericles y Storni, Villa Nueva

EES N°33 – Tablada 7700, San Carlos

EP N°37 – Amundsen 6691, Lomas

EP N°54 – Hernán Cortés, entre Lincoln y Colón, Lomas

EP N°61 – Pinzón esq. De La Quintana, Lomas de Mariló

EP N°70 – Manzana N°6, Las Catonas

EP N°71 – Leonardo Da Vinci, entre Stephenson y Roma, Pfizer

EP N°75 – El Ceibo, entre España y Montgolfier, Lomas de Mariló

LA REJA

EP N°23 – Sófocles esq. Atuel, Cortejarena

EP N°64 – Pericles 2265, Lomas Verdes

EP N°78 – Coronel Martiniano Chilavert y Marco Sastre, Gaona

EP N°83 – Quesada 1949, Altos de La Reja

FRANCISCO ÁLVAREZ

EP N°12 – Manuel de Falla y Rastreador Fournier, Los Eucaliptus

EP N°15 – Escalada 3010 y Rembrandt, Aguaribay

EP N°26 – Irala, entre Hipócrates y Diario La Nación, Villa Escobar

EP N°48 – La Providencia y El Rodeo, La Providencia

EP N°66 – Mercedes y Quijote, Fademac

EP N°72 – La Música y Manuel Belgrano 2552, La Esperanza

De esta manera, el Gobierno local, en articulación con el Estado provincial, sostiene y profundiza políticas públicas orientadas a garantizar el derecho al esparcimiento, la recreación y el cuidado integral de las infancias y juventudes, con un enfoque de inclusión, aprendizaje y participación comunitaria en cada barrio.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno