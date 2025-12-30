Hospital Posadas: Nueva sala de internación y hospital de día para la atención de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer

El Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas puso en funcionamiento una nueva sala con 14 camas de internación y un centro de día adaptado para las necesidades específicas de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, una incorporación innovadora y única en Argentina que se integra al Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. Desarrollado junto a la Fundación Natalí Dafne Flexer, el proyecto constituye un avance significativo para un grupo etario que hasta ahora era atendido mayoritariamente en servicios destinados a adultos tanto en el país como en gran parte de Latinoamérica.

“Es un orgullo formar parte de una institución donde suceden cosas como este espacio que marca una diferencia en la calidad de la atención que reciben nuestros pacientes. Felicito el esfuerzo de todo el equipo que lo hizo posible”, destacó el director Ejecutivo del Hospital Posadas Dr. Luis Quintas mientras que el Administrador Nacional del ANES, Dr. Diego Masaragian expresó: “Con esta innovación, el Hospital Posadas se pone a la vanguardia en el país en el tratamiento oncológico para este grupo etario”.

Ubicada en el 7° piso del Sector A, el área fue diseñada para ofrecer un entorno adecuado que contemple las particularidades médicas, emocionales y sociales de adolescentes y jóvenes con cáncer. El nuevo sector consta de un Hospital de Día y un área de internación, concebidos para favorecer la comodidad, privacidad y contención de pacientes y familias, así como el trabajo interdisciplinario de los equipos de salud.

La jefa del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, Dra. Cecilia Riccheri, remarcó la relevancia de contar con un ámbito especialmente diseñado para adolescentes y jóvenes, cuyos tipos de cáncer y necesidades de cuidado requieren un abordaje específico. El Hospital Posadas ofrece la infraestructura necesaria para desarrollar este modelo colaborativo y de atención integral para este grupo etario. Con esta puesta en marcha, reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas innovadoras en oncología infanto-juvenil, consolidándose como referente nacional de alta complejidad en la atención de adolescentes y jóvenes con cáncer.

La Fundación Natalí Dafne Flexer, que desde hace tres décadas acompaña a niños, adolescentes y jóvenes con cáncer, impulsó activamente el desarrollo de esta iniciativa en el marco de su Programa de Adolescentes y Jóvenes con Cáncer. Su presidenta, Edith Grynszpancholc, resaltó el empeño del Hospital para que este espacio hoy sea una realidad.

