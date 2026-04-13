Comenzaron los talleres de macramé y crochet en el Hospital de Moreno

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno lleva adelante sus talleres de macramé y crochet, destinados a pacientes, familiares y vecinos que deseen participar de un espacio recreativo y de aprendizaje.
Las actividades no requieren inscripción previa: quienes estén interesados pueden acercarse directamente el día y horario del taller.
El punto de encuentro es el Hall Central del hospital.
Cronograma:
Taller de Macramé: lunes de 9 a 11 horas.
Taller de Crochet: viernes de 9 a 11 horas.
Estas propuestas promueven espacios de encuentro, bienestar y creatividad dentro del ámbito hospitalario, fortaleciendo la participación de la comunidad.
Hospital Mariano y Luciano de la Vega