Comenzaron los talleres de macramé y crochet en el Hospital de Moreno

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno lleva adelante sus talleres de macramé y crochet, destinados a pacientes, familiares y vecinos que deseen participar de un espacio recreativo y de aprendizaje.

Las actividades no requieren inscripción previa: quienes estén interesados pueden acercarse directamente el día y horario del taller.

El punto de encuentro es el Hall Central del hospital.

Cronograma:

Taller de Macramé: lunes de 9 a 11 horas.

Taller de Crochet: viernes de 9 a 11 horas.

Estas propuestas promueven espacios de encuentro, bienestar y creatividad dentro del ámbito hospitalario, fortaleciendo la participación de la comunidad.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega