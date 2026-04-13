La UNM fue sede de la obra “Boulogne” en el marco de las actividades por la Memoria, la Verdad y la Justicia

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) recibió la presentación de la obra teatral “Boulogne”, del colectivo por los Derechos Humanos “Teatro x la Identidad”, en el marco de la agenda conmemorativa por el 50º aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

La actividad generó un espacio de reflexión y análisis crítico sobre las violaciones a los derechos humanos en la historia reciente, con la participación de la comunidad universitaria y local.

En este sentido, también permitió reafirmar el compromiso de la UNM con la defensa de los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva, en el marco de las acciones previstas a lo largo de 2026.

Al finalizar la jornada, el colectivo hizo entrega de su libro “Teatro x la Identidad” a la Universidad, representada por su vicerrectora, Patricia Rosemberg.

La publicación reúne diversas obras llevadas a escena por el grupo.

La propuesta forma parte de una agenda más amplia de actividades vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se desarrollarán durante todo el año.

Universidad Nacional de Moreno