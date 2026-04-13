Avanza la distribución de vacunas antigripales en todo el país

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, el Ministerio de Salud de la Nación continúa con la distribución de dosis destinadas a adultos mayores y población pediátrica en todas las jurisdicciones. Durante el mes de abril se prevé completar la entrega de las vacunas acordadas con cada provincia para garantizar la cobertura de ambos grupos de riesgo.

En este sentido, la cartera sanitaria nacional completó un nuevo envío de vacunas adyuvantadas a todo el país, superando el 61% de distribución de las dosis destinadas a la protección de personas mayores. De acuerdo a la planificación establecida junto a las jurisdicciones, este proceso finalizará durante el transcurso de abril.

Asimismo, la próxima semana se realizará una nueva entrega de dosis pediátricas, lo que permitirá alcanzar el 90,85% de la distribución proyectada. Está previsto completar el envío total de estas vacunas hacia fines del mismo mes.

En cuanto a las dosis para población adulta, ya se superó el millón de vacunas distribuidas y se continuará con las entregas en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar el 100% durante mayo.Cabe destacar que este año la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal fue adelantada tres semanas, con el objetivo de mejorar la cobertura en los grupos de riesgo antes del período de mayor circulación de virus respiratorios.

En total, se adquirieron 8.160.000 dosis: 4.700.000 destinadas a población adulta, 2.300.000 vacunas adyuvantadas y 1.160.000 pediátricas.

La estrategia también incluyó la capacitación de equipos de salud, la publicación de lineamientos técnicos y el desarrollo de herramientas de monitoreo.

A través de un tablero digital, el Ministerio realiza un seguimiento en tiempo real del avance de la vacunación, las coberturas alcanzadas y el stock disponible en cada provincia.

Además, se llevan adelante mesas de trabajo periódicas con las jurisdicciones para acompañar la implementación de la campaña.

La vacuna antigripal está indicada para niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Se encuentra disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país, y puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional.

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