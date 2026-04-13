Jornada de capacitación sobre Infecciones Respiratorias Agudas Bajas en General Rodríguez

El Municipio de General Rodríguez llevó adelante una jornada de capacitación sobre Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), destinada a fortalecer el rol del equipo de enfermería en la atención, detección precoz y seguimiento de pacientes.

La iniciativa se enmarca en la importancia de la formación continua como herramienta fundamental para garantizar una atención segura, oportuna y de calidad, especialmente en períodos de mayor demanda por enfermedades respiratorias.

Desde el Municipio destacaron el compromiso, la participación y la vocación de cuidado de cada uno de los profesionales que formaron parte de la jornada.

Municipalidad de General Rodríguez