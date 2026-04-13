Salud

Jornada de capacitación sobre Infecciones Respiratorias Agudas Bajas en General Rodríguez

Posted on by rodrigos
13
Abr

El Municipio de General Rodríguez llevó adelante una jornada de capacitación sobre Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), destinada a fortalecer el rol del equipo de enfermería en la atención, detección precoz y seguimiento de pacientes.

La iniciativa se enmarca en la importancia de la formación continua como herramienta fundamental para garantizar una atención segura, oportuna y de calidad, especialmente en períodos de mayor demanda por enfermedades respiratorias.

Desde el Municipio destacaron el compromiso, la participación y la vocación de cuidado de cada uno de los profesionales que formaron parte de la jornada.

Municipalidad de General Rodríguez