Comenzó la distribución de las vacunas del nuevo Calendario 2026

El Ministerio de Salud de la Nación dio inicio a la distribución de las vacunas de Calendario correspondientes al primer trimestre del año.

En esta entrega inicial, se enviarán a todas las jurisdicciones del país más de 3,4 millones de dosis y cerca de 3,5 millones insumos que incluyen jeringas, ampollas y descartadores. A través de un sistema de distribución escalonado, la cartera sanitaria nacional busca asegurar que las provincias cuenten con los recursos necesarios para inmunizar a la población objetivo, garantizando un uso más eficiente y planificado de los recursos.

Entre las dosis incluidas, se encuentran las requeridas para iniciar la estrategia de vacunación contra virus sincicial respiratorio (VSR) el próximo 12 de enero. Tal como se hizo en 2024, el Ministerio de Salud de la Nación recomendará a principio de año a todas las embarazadas entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación aplicarse esta vacuna, a fin de lograr una mejor cobertura y protección de los recién nacidos en la época donde aumenta la circulación del virus. El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer año de vida.

Asimismo, en esta primera etapa de distribución se incluye también una entrega parcial de las vacunas adicionales de triple viral para implementar el adelanto de la segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas a los 15-18 meses incluido en el nuevo Calendario. El objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva debido al aumento de la circulación del virus en varios países de la región. Cabe recordar que mientras que la primera dosis, aplicada a los 12 meses de vida, brinda una protección del 80%, la aplicación de la segunda permite alcanzar una protección del 97%.

Esta modificación del esquema de vacunación contra sarampión implica la superposición de cohortes de niños vacunados entre 2021 y 2024 durante tres años y medio, y un incremento de 300.000 dosis respecto de la compra habitual. La compra de los insumos extras necesarios para llevar adelante esta medida representó una inversión de 42 millones de dólares que se pudo financiar íntegramente con el ahorro alcanzado a través de lo logrado en la compra eficiente de la vacuna antigripal.

A partir de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación implementó un nuevo sistema para el envío de vacunas a las jurisdicciones. El proceso se realiza de manera colaborativa, que garantiza una planificación técnica y consensuada, fundamentada en datos validados, asegurando que la adquisición de vacunas sea precisa, eficiente y ajustada a las necesidades reales de cobertura de las poblaciones objetivo.Todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son seguras y fueron probadas científicamente. Mientras que el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de adquirir y distribuir los insumos, las jurisdicciones son las encargadas de implementar las estrategias de inmunización territorial. Incrementar las coberturas de vacunación no solo protege a la población contra todo tipo de enfermedades, también permite disminuir las formas graves permitiendo así que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga.

argentina.gob.ar