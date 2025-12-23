El Hospital Posadas se consolida como referente nacional en la detección de grupos sanguíneos poco frecuentes

El Hospital Nacional Alejandro Posadas se consolida como un referente clave en seguridad transfusional a nivel nacional. Mientras la mayoría de las personas solo reconoce los grupos A, B, AB y O, la sangre humana posee más de 300 antígenos sanguíneos y combinaciones extremadamente infrecuentes que pueden presentarse en una mínima porción de la población. Cuando un paciente con estas particularidades necesita una transfusión, encontrar una unidad compatible puede ser un desafío urgente.

“Para algunas personas, encontrar sangre compatible es tan difícil que puede haber solo uno o dos entre miles de donantes en el país o incluso en el mundo”, explica la Dra. Claudia Nonaka, jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Posadas.

“Ahí es donde nuestro trabajo se vuelve crucial.”El laboratorio de Inmunohematología utiliza técnicas avanzadas de biología molecular, como PCR y tipificación molecular, que permiten identificar genotipos raros con mayor precisión que los métodos convencionales. El Hospital Posadas conforma el Programa Nacional de Donantes con fenotipo poco frecuentes, y forma parte del Grupo Iberoamericano de Donantes Raros. Este trabajo es un notable aporte de este establecimiento al registro internacional.“Más del 50% de los donantes argentinos incluidos en el panel internacional fueron detectados gracias a estudios hechos en nuestro laboratorio. Es un orgullo y una responsabilidad enorme”, subrayan desde el área de Inmunohematología Molecular los referentes Claudia Fernandez y Néstor Zani.Uno de los mensajes centrales del equipo es que cualquier persona puede tener un grupo sanguíneo poco frecuente sin saberlo. La única forma de descubrirlo es donando sangre y permitiendo su estudio. “Un donante raro puede salvar una vida que, literalmente, no tiene otra opción. Por eso necesitamos que la gente se acerque a donar, aunque sea una vez. Tal vez sea el donante único para alguien en emergencia”, agregaron.

El trabajo del Posadas, silencioso pero vital, sostiene día a día la red transfusional argentina. Difundir esta tarea y promover la donación es clave para ampliar el registro nacional y asegurar que, ante una situación crítica, la sangre compatible esté disponible cuando más se necesita. Prueba de esta labor es que, esta semana, se gestionó el envío de una muestra de donantes poco frecuentes para confirmación diagnóstica a un centro de referencia de Japón.

La única forma de saber si sos un donante poco frecuente es donando sangre y permitiendo el estudio de tu grupo sanguíneo.Acercate a donar. Tu sangre puede ser única. Y puede salvar vidas.Escribinos al correo: sangrepocofrecuente@hospitalposadas.gob.ar

