Reconocimiento a judocas rodriguenses

El intendente Mauro García encabezó un acto de reconocimiento a deportistas locales que obtuvieron destacados resultados en el Sudamericano de Judo, disputado en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Fueron distinguidos Nahiara Rasguido, medalla de oro; Iván Duarte, medalla de plata; Valentina Garro, medalla de bronce; y Tomás Lubián, quien alcanzó el quinto puesto en la competencia.

Las y los deportistas integran la academia Dojo Kentoshi.

Asimismo, se reconoció a Brisa Mercado, judoca de la academia municipal, quien obtuvo la medalla de plata en los Juegos Escolares Sudamericanos.

Los logros alcanzados representan un orgullo para la comunidad y reflejan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con el deporte.

Municipalidad de General Rodríguez