Encuentro y reconocimiento a entidades y asociaciones de General Rodríguez

En el Teatro Botti se llevó a cabo un encuentro y reconocimiento a más de sesenta entidades y asociaciones de la ciudad, con el objetivo de poner en valor el trabajo que desarrollan diariamente en beneficio de la comunidad.

La actividad contó con la participación del intendente Mauro García y del director de Entidades y Asociaciones de Bien Público, Germán Luján, quienes destacaron el compromiso, la dedicación y el rol fundamental que cumplen estas instituciones en la construcción de una ciudad más solidaria, inclusiva y participativa.

El encuentro fue un espacio de reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes fortalecen el entramado social de General Rodríguez y contribuyen al desarrollo comunitario desde distintos ámbitos.

Municipalidad de General Rodríguez