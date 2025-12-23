Cierre de año de talleres para Adultos Mayores de General Rodríguez

El intendente Mauro García participó del cierre de año de los talleres que se desarrollan en la Casa de Adultos Mayores Eva Perón, un espacio destinado al encuentro, el aprendizaje y la recreación de las personas mayores de la comunidad.

La actividad permitió compartir el trabajo realizado a lo largo del año, fruto del compromiso de los equipos que acompañan a los adultos mayores y de la participación activa de quienes asisten a los talleres.

Desde el Municipio se continúa acompañando y fortaleciendo estas propuestas, que promueven la inclusión, el bienestar y la integración social, reconociendo el rol fundamental de las personas mayores en la construcción de una comunidad más solidaria y participativa.

