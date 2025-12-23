Javier Milei emplazó al Mercosur a definir si va a luchar por “el cambio que nuestros países necesitan y exigen”

El Presidente Javier Milei sostuvo hoy que “la nueva Sudamérica llega desde el futuro” y advirtió que es tarea del bloque regional decidir “si va a moverse con el viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”. De este modo, abrió su discurso en la 67° Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, que se celebra hoy en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El mandatario partió sus palabras agradeciendo a los organizadores del evento y saludando a sus pares presentes, para luego dar la bienvenida al flamante gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz. Al mismo tiempo, felicitó al pueblo de Chile por la jornada electoral celebrada el domingo último, donde resultó elegido Presidente “mi gran amigo José Antonio Kast”. Ambas naciones son estados asociados al bloque regional.

Ante un plenario de la reunión, a la cual asistieron además de los Presidentes de los países miembros del Mercosur, Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil); Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), el mandatario panameño, José Mulino, y representantes de los gobiernos de Ecuador; Chile; Bolivia; Perú y Colombia, Milei reiteró sus críticas al Grupo al afirmar que a las instituciones hay que evaluarlas sus resultados y recordó que el Mercosur nació con la misión de “promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, fustigó. Aseveró al respecto que “nuestros países no tienen 10 años más para desperdiciar en discusiones administrativas”.

Por último, fue enfático en condenar a la dictadura venezolana, que encabeza Nicolás Maduro, y reiteró el reclamo de libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo.“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, sostuvo e instó al conjunto del bloque “a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”.En esta reunión, la República Federativa de Brasil entregó la Presidencia Pro Tempore del bloque regional al Paraguay.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

Hace un año, en Montevideo, sostuvo que a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. La realidad no se discute, se mide.

El comercio intrazona, como proporción del comercio total, se encuentra muy por debajo de sus niveles históricos, a pesar de que los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo.

Durante la presidencia pro témpore se impulsó y logró una ampliación de las excepciones al arancel externo común, para que las empresas puedan acceder a bienes más competitivos y los consumidores paguen precios más razonables.

La región necesita un arancel moderno, simple y competitivo, alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo XXI, junto con una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur.

La integración debe estar al servicio del comercio y no de la burocracia. Es necesario corregir lo que no funciona y potenciar lo que sí tiene futuro, entendiendo que la flexibilidad es un activo y no una amenaza.

Los países de la región cuentan con activos estratégicos extraordinarios como energía, minerales críticos y alimentos, que no han logrado convertirse plenamente en riqueza debido a la acumulación de obstáculos internos.

La coordinación energética, la articulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales son herramientas clave para transformar la geografía económica de los países y permitir que ese potencial se despliegue.

La experiencia demuestra que cuando el Mercosur avanza de manera monolítica, los procesos se dilatan y las oportunidades se pierden. El acuerdo con la Unión Europea es un ejemplo claro de esa lentitud.

El bloque enfrenta una definición ineludible: acompañar el cambio hacia economías abiertas, competitivas y flexibles, o quedar atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás. La Argentina ya tomó esa decisión.

Por último, el presidente Javier Milei participó de la tradicional foto oficial de la 67° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Foz de Iguazú.

