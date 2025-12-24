La Provincia mantiene abierta la paritaria y convocará a los gremios a una nueva reunión en enero 2026

El gobernador Axel Kicillof recibió junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, a las y los representantes de todos los gremios de la provincia, a quienes les expusieron la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional. En ese marco, las autoridades provinciales comunicaron que la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026.

La Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales. A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones.

En ese marco, el Gobierno de la Provincia mantiene su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, indispensable para el funcionamiento del Estado provincial.

Estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.Participaron también por el Ministerio de Economía el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y la directora de Gestión de la Negociación Colectiva, Valeria Cortez; y por la Secretaría General de Gobierno, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris.

