Comenzó la “Semana de la Frutilla”

_Hasta el 18 de octubre, de 9 a 17 horas, en plaza San Martín_

El Municipio de Moreno impulsa una nueva edición de la Semana de la Frutilla, donde se ofrecen productos a precios accesibles con el objetivo de promover el consumo, la producción y el desarrollo sostenible de la actividad. Desde este lunes 13 al 18 de octubre, en la Plaza San Martín, de 9 a 17 horas, vecinas y vecinos podrán adquirir frutillas y productos derivados a precios accesibles, directamente de las y los productores morenenses.

El evento, organizado por la Coordinación de Desarrollo Agrario y Agroalimentario del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) reúne a productoras y productores locales de frutilla, en su gran mayoría de la agricultura familiar, de las zonas de Cuartel V y Francisco Álvarez.

Para más información y consultas visitar @imdel_moreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno